Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида
Внешняя политика
- 04 февраля, 2026
- 01:08
3 февраля Лейла Алиева посетила мечеть Шейха Заида в Абу-Даби.
Как сообщает Report, мечеть Шейха Заида является одной из шести крупнейших мечетей в мире и носит имя основателя и первого Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Строительство мечети началось в 1996 году. Здесь одновременно могут совершать молитву примерно 50 тыс. человек. В этом грандиозном сооружении непрерывно читается Коран.
