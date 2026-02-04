Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 01:08
    3 февраля Лейла Алиева посетила мечеть Шейха Заида в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, мечеть Шейха Заида является одной из шести крупнейших мечетей в мире и носит имя основателя и первого Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Строительство мечети началось в 1996 году. Здесь одновременно могут совершать молитву примерно 50 тыс. человек. В этом грандиозном сооружении непрерывно читается Коран.

