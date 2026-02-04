Лидер правых Ле Пен все еще надеется побороться за президентство во Франции

На апелляционном суде в Париже во вторник, 3 февраля, сторона обвинения потребовала оставить в силе пятилетний запрет на занятие государственных должностей для лидера французских ультраправых Марин Ле Пен, которая ранее была осуждена по делу хищениях и мошенничестве в ее период депутатства в Европарламенте.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, в прошлом году Ле Пен была приговорена к четырем годам тюремного заключения, включая два условно, штрафу в размере 100 000 евро и запрету на участие в выборах в течение пяти лет.

Лидер правых радикалов подала на апелляцию, надеясь опротестовать решение суда и получить возможность принять участие в президентской гонке 2027 года.

Прокуроры также запросили четыре года тюрьмы (три из них условно) и штраф в размере 100 000 евро для Ле Пен.

В ходе первого судебного разбирательства сама Ле Пен, 24 бывших депутата Европарламента, помощники и бухгалтеры и партия "Национальное объединение" (RN) были признаны виновными в организации использования средств Европейского парламента для найма сотрудников RN во Франции в период с 2004 по 2016 год.

Апелляционный суд должен завершится в этом месяце, а вердикт будет вынесен летом.