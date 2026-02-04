Меджнун Мамедов: В некоторых регионах мы испытываем серьезную нехватку ветеринаров

Поскольку Азербайджанский Государственный Аграрный Университет находится в городе Гянджа, оттуда и из большинства окружающих районов приходит много кадров, но в других регионах Азербайджана, особенно в сфере животноводства, особо чувствуется нехватка кадров.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, существует нехватка в количестве ветеринаров: Надеюсь, что с этой точки зрения открытие специальностей Ветеринария и Животноводство в Университете АДА будет полезным. Я могу с полной уверенностью сказать, что каждый молодой человек, получающий образование в области ветеринарии, будет обеспечен работой в ближайшей и даже долгосрочной перспективе в Азербайджане - такие возможности и потребность существуют. В некоторых регионах мы испытываем серьезную нехватку ветеринаров. Средний возраст ветеринаров в стране уже превысил 60 лет. Все это говорит нам о том, что проблема с нехваткой ветеринаров будет только осложняться".