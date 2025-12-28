Fransanın kino ulduzu Bricit Bardo vəfat edib
- 28 dekabr, 2025
- 13:57
Fransanın məşhur aktrisası Bricit Bardo 91 yaşında vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) "Bricit Bardot Fondu"na istinadən xəbər yayıb.
Bardo Fransa və dünya kinosunun ən məşhur ulduzlarından biri, 1950-ci və 1960-cı illərin simvolu olub.
O, 28 sentyabr 1934-cü ildə Parisdə Anne-Mari və Luis Bardonun ailəsində anadan olub. Bardo 7 yaşından rəqslə məşğul olub, 13 yaşında Konservatoriya Milli Musiqi və Rəqs Ali Məktəbində təhsil alıb. 14 yaşında ilk dəfə modellik karyerasını sınayıb və məşhur "Elle" jurnalında çıxış edib.
Bricit Bardonun kino debütü 1952-ci ildə Jan Buayenin "Normand dəliyi" filmində olub. O, "Və Tanrı qadını yaratdı" və "Babetta müharibəyə gedir" filmlərindəki rolları sayəsində populyarlıq qazanıb.
O, 1970-ci illərin əvvəllərindən bəri heyvan hüquqları fəalı, "Bricit Bardo Fondu" heyvanların müdafiəsi təşkilatının təsisçisi və direktoru olub.