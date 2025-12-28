İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şou-biznes
    • 28 dekabr, 2025
    • 13:57
    Fransanın kino ulduzu Bricit Bardo vəfat edib

    Fransanın məşhur aktrisası Bricit Bardo 91 yaşında vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) "Bricit Bardot Fondu"na istinadən xəbər yayıb.

    Bardo Fransa və dünya kinosunun ən məşhur ulduzlarından biri, 1950-ci və 1960-cı illərin simvolu olub.

    O, 28 sentyabr 1934-cü ildə Parisdə Anne-Mari və Luis Bardonun ailəsində anadan olub. Bardo 7 yaşından rəqslə məşğul olub, 13 yaşında Konservatoriya Milli Musiqi və Rəqs Ali Məktəbində təhsil alıb. 14 yaşında ilk dəfə modellik karyerasını sınayıb və məşhur "Elle" jurnalında çıxış edib.

    Bricit Bardonun kino debütü 1952-ci ildə Jan Buayenin "Normand dəliyi" filmində olub. O, "Və Tanrı qadını yaratdı" və "Babetta müharibəyə gedir" filmlərindəki rolları sayəsində populyarlıq qazanıb.

    O, 1970-ci illərin əvvəllərindən bəri heyvan hüquqları fəalı, "Bricit Bardo Fondu" heyvanların müdafiəsi təşkilatının təsisçisi və direktoru olub.

    Bricit Bardo vəfat kino ulduzu
    Ушла из жизни звезда французского кино Брижит Бардо
    French cinema icon Brigitte Bardot dies aged 91

