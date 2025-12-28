Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ушла из жизни звезда французского кино Брижит Бардо

    • 28 декабря, 2025
    • 13:52
    Известная французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на "Фонд Брижит Бардо".

    "Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных", - приводит AFP заявление пресс-службы фонда.

    Брижит Анн-Мари Бардо была одной из самых известных звезд французского и мирового кино, а также символом эпохи 1950–1960-х годов.

    Она родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье Анна-Мари и Луи Бардо. Бардо училась в католической школе. С семи лет Брижит Бардо занималась танцами. С 13 лет проходила обучение в Высшей национальной консерватории музыки и танца. В 14 лет впервые попробовала себя в качестве манекенщицы. Снималась для известного журнаала Elle.

    Кинодебютом Брижит Бардо стала картина "Нормандская дыра" Жана Буайе, вышедшая на экраны в 1952 году. Она обрела популярность благодаря ролям в "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну".

    С начала 1970-х годов - активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".

    Fransanın kino ulduzu Bricit Bardo vəfat edib
    French cinema icon Brigitte Bardot dies aged 91

