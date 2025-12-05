İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda 36 nömrəli marşrut üzrə avtobuslar qismən yenilənəcək

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 17:30
    Bakıda 36 nömrəli marşrut üzrə avtobuslar qismən yenilənəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Ulduz" stansiyasını Yeni Günəşli qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 36 nömrəli marşrut üzrə mövcud avtobuslar qismən yenilənəcək.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, dekabrın 7-dən marşrutda istismar olunan nəqliyyat vasitələri müasir "İsuzu" markalı avtobuslarla əvəz ediləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    18:30

    Tarixi motivli mədəniyyət nümunələrində, əsərlərdə milli-mənəvi dəyərlərə hörmət planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:29

    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir

    Xarici siyasət
    18:28

    Ali Məhkəmədə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:15

    Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:11
    Foto
    Video

    Binəqədidə partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bakıda 146 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    18:07

    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlər xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-5

    Sağlamlıq
    17:55
    Video

    Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:47

    Ukraynada deputatın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə ifşa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti