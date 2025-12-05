Bakıda 36 nömrəli marşrut üzrə avtobuslar qismən yenilənəcək
İnfrastruktur
- 05 dekabr, 2025
- 17:30
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Ulduz" stansiyasını Yeni Günəşli qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 36 nömrəli marşrut üzrə mövcud avtobuslar qismən yenilənəcək.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, dekabrın 7-dən marşrutda istismar olunan nəqliyyat vasitələri müasir "İsuzu" markalı avtobuslarla əvəz ediləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır.
Son xəbərlər
18:30
Tarixi motivli mədəniyyət nümunələrində, əsərlərdə milli-mənəvi dəyərlərə hörmət planda olmalıdır - RƏYMədəniyyət siyasəti
18:29
Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdirXarici siyasət
18:28
Ali Məhkəmədə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilibDaxili siyasət
18:15
Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏYMədəniyyət siyasəti
18:11
Foto
Video
Binəqədidə partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar - YENİLƏNİBHadisə
18:09
Bakıda 146 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənirİnfrastruktur
18:07
Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlər xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-5Sağlamlıq
17:55
Video
Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadırMədəniyyət siyasəti
17:47