Ukraynada deputatın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə ifşa edilib
Region
- 05 dekabr, 2025
- 17:47
Ukraynanın korrupsiya əleyhinə orqanları Təhlükəsizlik Xidməti ilə birlikdə xalq deputatının rəhbərlik etdiyi cinayətkar dəstəni ifşa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosuna istinadən məlumat yayıb.
"Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosu və İxtisaslaşdırılmış Antikorrupsiya Prokurorluğu Təhlükəsizlik Xidməti ilə birlikdə xalq deputatının rəhbərlik etdiyi cinayətkar dəstəni ifşa edib", - məlumatda deyilir.
Bu arada, mənbələr bildirir ki, söhbət fəaliyyətdə olan deputat Anna Skoroxoddan gedir, O, bir sahibkardan zorla 250 min dollar alıb.
Antikorrupsiya Bürosu dəqiqləşdirib ki, hazırda istintaq hərəkətləri davam edir və təfərrüatlar daha sonra açıqlanacaq.
