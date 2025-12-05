В Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 17:20
Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую возглавлял народный депутат.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.
Между тем, источники сообщили, что речь идет о действующем нардепе Анне Скороход, которая вымогала у одного предпринимателя взятку в размере $250 тыс.
В НАБУ уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а детали будут обнародованы позже.
Последние новости
18:28
Moody`s: Существенных изменений в структуре банковской системы Азербайджана не ожидаетсяФинансы
18:27
Швеция прекратит помощь пяти странам ради УкраиныДругие страны
18:26
Фото
Видео
Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:25
Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-4Здоровье
18:13
Фото
Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированиюВнешняя политика
18:11
ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммитеФинансы
18:01
Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристовВнешняя политика
17:36
Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭДБизнес
17:35