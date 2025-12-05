Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход

    • 05 декабря, 2025
    • 17:20
    В Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход

    Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую возглавлял народный депутат.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    "НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

    Между тем, источники сообщили, что речь идет о действующем нардепе Анне Скороход, которая вымогала у одного предпринимателя взятку в размере $250 тыс.

    В НАБУ уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а детали будут обнародованы позже.

    Ukraynada deputatın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə ifşa edilib
