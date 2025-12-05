Милли Меджлис на очередном заседании рассмотрит 16 вопросов
Милли Меджлис
- 05 декабря, 2025
- 14:58
Определена дата проведения очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, заседание состоится 9 декабря.
В повестку дня включено обсуждение 16 вопросов.
