    Милли Меджлис на очередном заседании рассмотрит 16 вопросов

    Милли Меджлис
    • 05 декабря, 2025
    • 14:58
    Определена дата проведения очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, заседание состоится 9 декабря.

    В повестку дня включено обсуждение 16 вопросов.

