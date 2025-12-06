Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 05:19
    Госдеп США назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

    Делегации США и Киева провели конструктивные переговоры, на которых обсуждалось мирное урегулирование российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

    "На протяжении двух дней спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер участвовали во встречах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для проведения конструктивных переговоров о продвижении по надежному пути к прочному и справедливому миру в Украине", - говорится в заявлении Госдепа.

    По сведениям американских СМИ, встречи представителей США и Украины проходили 4 и 5 декабря в Майами (штат Флорида). Переговоры продолжатся 6 декабря (сегодня -ред.).

