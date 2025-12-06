Госдеп США назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

Делегации США и Киева провели конструктивные переговоры, на которых обсуждалось мирное урегулирование российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

"На протяжении двух дней спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер участвовали во встречах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для проведения конструктивных переговоров о продвижении по надежному пути к прочному и справедливому миру в Украине", - говорится в заявлении Госдепа.

По сведениям американских СМИ, встречи представителей США и Украины проходили 4 и 5 декабря в Майами (штат Флорида). Переговоры продолжатся 6 декабря (сегодня -ред.).