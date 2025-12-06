Dövlət Departamenti Ukrayna nümayəndə heyəti ilə danışıqları konstruktiv adlandırıb
Digər ölkələr
- 06 dekabr, 2025
- 06:13
ABŞ və Kiyev nümayəndə heyətləri Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllini müzakirə etmək üçün konstruktiv danışıqlar aparıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.
"İki gün ərzində ABŞ prezidentinin sülhməramlı əməliyyatlar üzrə xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Jared Kuşner Ukraynada uzunmüddətli sülhə və etibarlı yolun irəliləyişinə dair konstruktiv danışıqlar aparmaq üçün Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Andrey Hnatov ilə görüşüblər", - nazirlik bəyanatını yekunlaşdırıb.
Son xəbərlər
06:45
Qazaxıstan konsorsiuma hücumundan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcəkRegion
06:13
Dövlət Departamenti Ukrayna nümayəndə heyəti ilə danışıqları konstruktiv adlandırıbDigər ölkələr
05:36
ABŞ və Ukrayna nümayəndələri arasında məsləhətləşmələr dekabrın 6-da davam edəcəkDigər ölkələr
05:01
Qazaxıstan Ukraynanın hücumundan sonra neft hasilatının saxlanılmasını prioritet hesab edirRegion
04:45
ABŞ Danimarkaya 3 milyard dollarlıq müasir hərbi sistem satırDigər ölkələr
04:23
Dövlət Departamenti: ABŞ və Ukrayna münaqişəyə son qoymaq üçün addımların atılmasının vacibliyini qeyd ediblərDigər ölkələr
04:00
Məhkəmə Trampın doğum hüququ ilə vətəndaşlığı məhdudlaşdıran sərəncamını yoxlayacaqDigər ölkələr
03:38
Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpasını müzakirə edibDigər ölkələr
03:11