    Dövlət Departamenti Ukrayna nümayəndə heyəti ilə danışıqları konstruktiv adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 06:13
    ABŞ və Kiyev nümayəndə heyətləri Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllini müzakirə etmək üçün konstruktiv danışıqlar aparıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    "İki gün ərzində ABŞ prezidentinin sülhməramlı əməliyyatlar üzrə xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Jared Kuşner Ukraynada uzunmüddətli sülhə və etibarlı yolun irəliləyişinə dair konstruktiv danışıqlar aparmaq üçün Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Andrey Hnatov ilə görüşüblər", - nazirlik bəyanatını yekunlaşdırıb.

    ABŞ Ukrayna
    Госдеп США назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

