    Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 04:22
    Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

    Представители США и Украины на переговорах во Флориде относительно урегулирования российско-украинской войны указали на необходимость шагов по прекращению огня и деэскалации напряженности.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента.

    Как следует из документа, представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что "шаги по прекращению огня и деэскалации" нужны, чтобы не допустить возобновления конфликта, а также для реализации "комплексного плана по восстановлению Украины".

    В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и американскийпредприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.

