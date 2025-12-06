Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня
- 06 декабря, 2025
- 04:22
Представители США и Украины на переговорах во Флориде относительно урегулирования российско-украинской войны указали на необходимость шагов по прекращению огня и деэскалации напряженности.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента.
Как следует из документа, представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что "шаги по прекращению огня и деэскалации" нужны, чтобы не допустить возобновления конфликта, а также для реализации "комплексного плана по восстановлению Украины".
В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и американскийпредприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.