Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер снова встретятся 6 декабря с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВС Андреем Гнатовым для того, чтобы продолжить консультации по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом С. Уиткофф написал на своей странице в соцсети Х.

"Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение (сегодня - ред.)", - говорится в публикации.

Он также отметил, что участники обсудили результаты встречи американской и российской сторон, которая прошла в Москве 3 декабря.