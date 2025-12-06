Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря
- 06 декабря, 2025
- 03:50
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер снова встретятся 6 декабря с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВС Андреем Гнатовым для того, чтобы продолжить консультации по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом С. Уиткофф написал на своей странице в соцсети Х.
"Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение (сегодня - ред.)", - говорится в публикации.
Он также отметил, что участники обсудили результаты встречи американской и российской сторон, которая прошла в Москве 3 декабря.
Readout of Meeting Between Special Envoy for Peace Steven Witkoff, Jared Kushner, Ukrainian Secretary of National Security and Defense Council Rustem Umerov, and Chief of General Staff General Andriy Hnatov— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 5, 2025
Over two days, Special Envoy for Peace Steven Witkoff and Jared Kushner…