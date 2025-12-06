Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 03:50
    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер снова встретятся 6 декабря с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВС Андреем Гнатовым для того, чтобы продолжить консультации по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом С. Уиткофф написал на своей странице в соцсети Х.

    "Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение (сегодня - ред.)", - говорится в публикации.

    Он также отметил, что участники обсудили результаты встречи американской и российской сторон, которая прошла в Москве 3 декабря.

