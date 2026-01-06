Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией
Внешняя политика
- 06 января, 2026
- 14:44
Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025–2027 годы.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Документ был подписан в Баку 27 ноября 2025 года.
