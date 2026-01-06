Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Внешняя политика
    • 06 января, 2026
    • 14:44
    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025–2027 годы.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Документ был подписан в Баку 27 ноября 2025 года.

    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Лента новостей