Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib
Xarici siyasət
- 06 yanvar, 2026
- 14:27
Azərbaycanla İordaniya arasında 2025–2027-ci illər üçün elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, gənclər və idman, arxeologiya, səhiyyə və media sahələri üzrə İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib.
"Report"un məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Sənəd 2025-ci il noyabrın 27-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.
