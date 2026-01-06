İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:27
    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Azərbaycanla İordaniya arasında 2025–2027-ci illər üçün elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, gənclər və idman, arxeologiya, səhiyyə və media sahələri üzrə İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib.

    "Report"un məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

    Sənəd 2025-ci il noyabrın 27-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.

    İlham Əliyev Azərbaycan İordaniya
    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Son xəbərlər

    14:59

    Texnoloji yarışda Azərbaycan modeli - TƏHLİL

    İKT
    14:56

    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    14:54

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Maliyyə
    14:50

    ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"

    Komanda
    14:48
    Foto

    ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunub

    İnfrastruktur
    14:47

    Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıb

    Biznes
    14:44

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:44
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:39

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti