Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

Президент Ильхам Алиев утвердил требование разрешения на строительство объектов, действующих в сельскохозяйственной сфере, принятое Милли Меджлисом 19 декабря прошлого года.

Как сообщает Report, изменение связано с исполнением закона "О внесении изменений в Земельный Кодекс".

Согласно изменению, внесенному в Градостроительный и Строительный Кодекс, из списка строительных объектов, не требующих разрешения на строительство, исключено название объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.