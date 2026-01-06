Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов
Президент Ильхам Алиев утвердил требование разрешения на строительство объектов, действующих в сельскохозяйственной сфере, принятое Милли Меджлисом 19 декабря прошлого года.
Как сообщает Report, изменение связано с исполнением закона "О внесении изменений в Земельный Кодекс".
Согласно изменению, внесенному в Градостроительный и Строительный Кодекс, из списка строительных объектов, не требующих разрешения на строительство, исключено название объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.
