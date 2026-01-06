Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АПК
    • 06 января, 2026
    • 14:40
    Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

    Президент Ильхам Алиев утвердил требование разрешения на строительство объектов, действующих в сельскохозяйственной сфере, принятое Милли Меджлисом 19 декабря прошлого года.

    Как сообщает Report, изменение связано с исполнением закона "О внесении изменений в Земельный Кодекс".

    Согласно изменению, внесенному в Градостроительный и Строительный Кодекс, из списка строительных объектов, не требующих разрешения на строительство, исключено название объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

