İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib

    ASK
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:26
    Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin ötən il dekabrın 19-da qəbul etdiyi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, dəyişiklik "Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanunun icrası ilə əlaqədardır.

    Bununla bağlı Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, tikintisinə icazə tələb olunmayan tikinti obyektlərinin siyahısından kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı obyektlərin adı çıxarılıb.

    Dəyişiklikdə həmçinin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda quyuların, istixanaların, tutumu 100 nəfərə qədər olan müvəqqəti tikililərin tikilməsinə də icazə tələb olunması qeyd edilib.

    İlham Əliyev Torpaq Məcəlləsi Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi
    Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

    Son xəbərlər

    14:56

    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    14:54

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Maliyyə
    14:50

    ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"

    Komanda
    14:48
    Foto

    ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunub

    İnfrastruktur
    14:47

    Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıb

    Biznes
    14:44

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:44
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:39

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıb

    Maliyyə
    14:34
    Foto

    "Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti