Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib
ASK
- 06 yanvar, 2026
- 14:26
Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin ötən il dekabrın 19-da qəbul etdiyi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, dəyişiklik "Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanunun icrası ilə əlaqədardır.
Bununla bağlı Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, tikintisinə icazə tələb olunmayan tikinti obyektlərinin siyahısından kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı obyektlərin adı çıxarılıb.
Dəyişiklikdə həmçinin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda quyuların, istixanaların, tutumu 100 nəfərə qədər olan müvəqqəti tikililərin tikilməsinə də icazə tələb olunması qeyd edilib.
Son xəbərlər
14:56
"Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edibFutbol
14:54
İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıbMaliyyə
14:50
ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"Komanda
14:48
Foto
ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunubİnfrastruktur
14:47
Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıbBiznes
14:44
"Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:44
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşübXarici siyasət
14:39
İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıbMaliyyə
14:34
Foto