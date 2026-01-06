Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана
Внешняя политика
- 06 января, 2026
- 14:36
Визит Лейлы Алиевой в Оман продолжается.
Как сообщает Report, в рамках визита Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем - министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.
Лейла Алиева рассказала о последовательных мерах, принимаемых государством для защиты и популяризации культуры и исторического наследия в Азербайджане, а также о молодежной и спортивной политике. Наследный принц Султаната Оман выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном.
В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений между Азербайджаном и Оманом, а также уверенность в дальнейшем расширении отношений.
