Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана

    Внешняя политика
    • 06 января, 2026
    • 14:36
    Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана

    Визит Лейлы Алиевой в Оман продолжается.

    Как сообщает Report, в рамках визита Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем - министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.

    Лейла Алиева рассказала о последовательных мерах, принимаемых государством для защиты и популяризации культуры и исторического наследия в Азербайджане, а также о молодежной и спортивной политике. Наследный принц Султаната Оман выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

    В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений между Азербайджаном и Оманом, а также уверенность в дальнейшем расширении отношений.

    Лейла Алиева Оман наследный принц встреча
    Фото
    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

    Последние новости

    14:44

    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Внешняя политика
    14:41
    Фото

    Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате

    Внешняя политика
    14:40

    Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

    АПК
    14:39

    Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах

    Здоровье
    14:36
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана

    Внешняя политика
    14:33

    Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

    Внешняя политика
    14:23
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась в Маскате с проектами Компании по развитию туризма Омана

    Внешняя политика
    14:06

    Прокуратура Киева: Подозреваемый в убийстве азербайджанца не направлялся на фронт

    Происшествия
    13:52

    Комиссия: В прошлом году признаны 35 научных степеней, полученных за рубежом

    Наука и образование
    Лента новостей