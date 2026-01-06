Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах

    Здоровье
    • 06 января, 2026
    • 14:39
    Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах

    В 2025 году в Азербайджане выявлена незаконная деятельность в 47 косметологических центрах.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава.

    В частности в 35 случаях зарегистрирован факт деятельности без лицензии, 4 случаях деятельности вне рамок лицензии, 6 случаях - отсутствие сертификата, по одному случаю - частная медицинская деятельность без сертификата и вне рамок лицензии, с определенными нарушениями условий лицензирования (протокол не составлялся).

    Минздрав косметологические центры незаконная деятельность
    Azərbaycanda keçən il 47 kosmetoloji mərkəzdə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Последние новости

    14:44

    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Внешняя политика
    14:41
    Фото

    Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате

    Внешняя политика
    14:40

    Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

    АПК
    14:39

    Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах

    Здоровье
    14:36
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана

    Внешняя политика
    14:33

    Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

    Внешняя политика
    14:23
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась в Маскате с проектами Компании по развитию туризма Омана

    Внешняя политика
    14:06

    Прокуратура Киева: Подозреваемый в убийстве азербайджанца не направлялся на фронт

    Происшествия
    13:52

    Комиссия: В прошлом году признаны 35 научных степеней, полученных за рубежом

    Наука и образование
    Лента новостей