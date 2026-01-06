Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах
Здоровье
- 06 января, 2026
- 14:39
В 2025 году в Азербайджане выявлена незаконная деятельность в 47 косметологических центрах.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава.
В частности в 35 случаях зарегистрирован факт деятельности без лицензии, 4 случаях деятельности вне рамок лицензии, 6 случаях - отсутствие сертификата, по одному случаю - частная медицинская деятельность без сертификата и вне рамок лицензии, с определенными нарушениями условий лицензирования (протокол не составлялся).
