Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате

В рамках визита в Маскат Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса.

Как сообщает Report, что мечеть, построенная по инициативе покойного султана Кабуса бин Саида и открытая в 2001 году, является одним из самых великолепных религиозных и архитектурных памятников страны.

Мечеть, вмещающая около 20 000 человек, стала архитектурным символом Маската.