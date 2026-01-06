Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 06 yanvar, 2026
- 14:21
Maskata səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, mərhum Sultan Qabus bin Səidin təşəbbüsü ilə inşa edilən və 2001-ci ildə açılan məscid ölkənin ən möhtəşəm dini-memarlıq abidələrindən biridir. Təxminən 20 min nəfərin ibadət edə bildiyi məscid Maskatın memarlıq rəmzinə çevrilib.
