    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:21
    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib

    Maskata səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, mərhum Sultan Qabus bin Səidin təşəbbüsü ilə inşa edilən və 2001-ci ildə açılan məscid ölkənin ən möhtəşəm dini-memarlıq abidələrindən biridir. Təxminən 20 min nəfərin ibadət edə bildiyi məscid Maskatın memarlıq rəmzinə çevrilib.

    Leyla Əliyeva Maskat şəhəri Oman Sultanlığı Sultan Qabus Böyük Məscidi
    Foto
    Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате
    Foto
    Leyla Aliyeva visits Sultan Qaboos Grand Mosque in Muscat

