Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 03:34
Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.
"Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению", - указывается в документе.
В нем отмечается, что в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, американский предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.
