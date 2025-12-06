Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

"Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению", - указывается в документе.

В нем отмечается, что в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, американский предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.