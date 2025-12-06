Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

    • 06 декабря, 2025
    Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

    "Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению", - указывается в документе.

    В нем отмечается, что в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, американский предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.

    Лента новостей