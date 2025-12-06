İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpasını müzakirə edib

    • 06 dekabr, 2025
    • 03:38
    Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpasını müzakirə edib

    Vaşinqton və Kiyev nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşdə Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası məsələsi qaldırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    "Tərəflər ayrı-ayrılıqda Ukraynanın müharibədən sonrakı rekonstruksiyası, ABŞ-Ukrayna birgə iqtisadi təşəbbüsləri və uzunmüddətli yenidənqurma layihələrinin dəstəklənməsi üçün gələcək rifah məsələsini müzakirə ediblər", - sənəddə vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, danışıqlarda ABŞ prezidentinin elçisi Stiven Uitkoff, ABŞ liderinin kürəkəni, sahibkar Cared Kuşner, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Andrey Qnatov iştirak ediblər.

