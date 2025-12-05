Azerbaijani Parliament to hold plenary session on December 9
Milli Majlis
- 05 December, 2025
- 15:07
The next plenary session of Azerbaijan's Milli Majlis (Parliament) will take place on December 9.
According to Report, the session's agenda includes 16 issues for discussion.
