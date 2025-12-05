Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Milli Majlis
    • 05 December, 2025
    • 15:07
    Azerbaijani Parliament to hold plenary session on December 9

    The next plenary session of Azerbaijan's Milli Majlis (Parliament) will take place on December 9.

    According to Report, the session's agenda includes 16 issues for discussion.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb
    Милли Меджлис на очередном заседании рассмотрит 16 вопросов

