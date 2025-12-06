Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

    В регионе
    • 06 декабря, 2025
    • 04:55
    В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

    Главная задача для Казахстана после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заключается в сохранении объемов добычи нефти на месторождениях, с которых осуществлялся экспорт по данной магистрали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.

    "Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков", - заявили в ведомстве.

    Казахстан нефтедобыча КТК
    Qazaxıstan Ukraynanın hücumundan sonra neft hasilatının saxlanılmasını prioritet hesab edir
    Elvis

    Последние новости

    04:55

    В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

    В регионе
    04:22

    Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

    Другие страны
    03:50

    Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

    Другие страны
    03:34

    Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

    Другие страны
    03:10

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы управления ПВО за $3 млрд

    Другие страны
    02:59

    Верховный суд США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению

    Другие страны
    02:45

    В Нидерландах освободили захваченных в заложники сотрудников тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:27

    NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса

    Другие страны
    02:03

    В Турции школьники госпитализированы с признаками пищевого отравления

    В регионе
    Лента новостей