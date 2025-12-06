В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи
В регионе
- 06 декабря, 2025
- 04:55
Главная задача для Казахстана после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заключается в сохранении объемов добычи нефти на месторождениях, с которых осуществлялся экспорт по данной магистрали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.
"Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков", - заявили в ведомстве.
