Qazaxıstan Ukraynanın hücumundan sonra neft hasilatının saxlanılmasını prioritet hesab edir
Region
- 06 dekabr, 2025
- 05:01
Ukraynanın pilotsuz katerlərinin Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturuna hücumundan sonra Qazaxıstanın əsas məqsədi boru kəməri vasitəsilə ixrac üçün istifadə olunan yataqlarda neft hasilatını saxlamaqdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
"Nazirliyin hazırkı mərhələdə əsas məqsədi yataqlarda gündəlik hasilatı saxlamaq və iqtisadi riskləri minimuma endirməkdir", - bəyanatda bildirilib.
