    В Баку пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

    Бизнес
    • 05 декабря, 2025
    • 14:54
    В Баку 23 декабря 2025 года пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) совместно с Общественным объединением турецко-азербайджанских предпринимателей и промышленников (TÜİB) при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции.

    На мероприятии ожидается участие официальных лиц обеих стран, а также представителей государственных и частных организаций, деловых ассоциаций и палат.

    На форуме пройдут панельные сессии, посвященные продвижению межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам, расширению двусторонних деловых связей и Четвертой промышленной революции.

    Напомним, что I Азербайджано-турецкий инвестиционный форум прошел в декабре 2023 года.

    Bakıda II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu keçiriləcək
