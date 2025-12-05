В Баку пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

В Баку 23 декабря 2025 года пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) совместно с Общественным объединением турецко-азербайджанских предпринимателей и промышленников (TÜİB) при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции.

На мероприятии ожидается участие официальных лиц обеих стран, а также представителей государственных и частных организаций, деловых ассоциаций и палат.

На форуме пройдут панельные сессии, посвященные продвижению межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам, расширению двусторонних деловых связей и Четвертой промышленной революции.

Напомним, что I Азербайджано-турецкий инвестиционный форум прошел в декабре 2023 года.