    Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 18:01
    Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу отметил, что Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов после Баку.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсетях.

    Отмечается, что дипломат также обсудил с главой ИВ Шеки Эльханом Усубовым возможности экономического и туристического сотрудничества.

    "Благодаря своей прекрасной природе и богатому культурному наследию Шеки является одним из самых посещаемых корейскими туристами регионов после Баку", - говорится в публикации.

    Южная Корея посол Кан Кимгу Шеки Эльхан Усубов туризм
    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir
    Ambassador: Shaki second most popular destination among Korean tourists
    Elvis

