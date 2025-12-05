Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 18:01
Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу отметил, что Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов после Баку.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсетях.
Отмечается, что дипломат также обсудил с главой ИВ Шеки Эльханом Усубовым возможности экономического и туристического сотрудничества.
"Благодаря своей прекрасной природе и богатому культурному наследию Шеки является одним из самых посещаемых корейскими туристами регионов после Баку", - говорится в публикации.
