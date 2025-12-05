İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 18:29
    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir

    Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kan Kimqu Şəkinin koreyalı turistlər arasında populyarlığına görə Bakıdan sonra ikinci istiqamət olduğunu qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifəsində bildirilib.

    Qeyd olunur ki, diplomat həmçinin Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovla iqtisadi və turizm sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Gözəl təbiəti və zəngin mədəni irsi sayəsində Şəki koreyalı turistlərin Bakıdan sonra ən çox ziyarət etdiyi bölgələrdən biridir", - məlumatda deyilir.

    Şəki Koreya turizm
    Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов
    Ambassador: Shaki second most popular destination among Korean tourists

    Son xəbərlər

    18:59

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İdman
    18:55

    Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq çərçivəsində növbəti addımlarını razılaşdırıb

    Biznes
    18:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    18:48

    Biləsuvarda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:41

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    18:39
    Foto

    TDT ölkələrinin əmək və sosial müdafiə nazirləri DOST Mərkəzində olublar

    Sosial müdafiə
    18:35

    "Moody's" Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi perspektivlərinin güclənməsinin əsas amillərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    18:34

    Qeyri-yaşayış obyektlərinin sadə formada sənədləşdirilməsi üçün müraciət müddəti yekunlaşmaqdadır

    Biznes
    18:30

    Tarixi motivli ekran əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ön planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti