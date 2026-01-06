"Sabah" klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 12:12
"Sabah" klubu futbolçu Umarali Raxmonaliyevin transfer hüququna yiyələnib.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
"Bayquşlar"ın Özbəkistan yığmasının üzvünün icarəsi ilə bağlı Rusiyanın "Rubin" klubu ilə bağladığı müqavilədə nəzərdə tutulan transfer bəndi qüvvəyə minib.
22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə yeni, 3 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Umarali Raxmonaliyev 2025-ci ilin yanvarından "Sabah"ın üzvüdür. O, komandanın heyətində ümumilikdə 36 oyun keçirib və 3 qola imza atıb.
Son xəbərlər
12:56
Sabahın havası açıqlanıbEkologiya
12:50
Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölübHadisə
12:45
Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidirXarici siyasət
12:43
Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
12:39
Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilərFutbol
12:37
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:31
Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:25
Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıbSağlamlıq
12:17