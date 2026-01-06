İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Sabah" klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:12
    Sabah klubu özbəkistanlı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    "Sabah" klubu futbolçu Umarali Raxmonaliyevin transfer hüququna yiyələnib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    "Bayquşlar"ın Özbəkistan yığmasının üzvünün icarəsi ilə bağlı Rusiyanın "Rubin" klubu ilə bağladığı müqavilədə nəzərdə tutulan transfer bəndi qüvvəyə minib.

    22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə yeni, 3 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Umarali Raxmonaliyev 2025-ci ilin yanvarından "Sabah"ın üzvüdür. O, komandanın heyətində ümumilikdə 36 oyun keçirib və 3 qola imza atıb.

