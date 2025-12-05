ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммите

Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества и новые инвестиционные возможности.

Как передает Report со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), делегация фонда во главе с исполнительным директором Исрафилом Мамедовым осуществила рабочий визит в Абу-Даби.

В ходе поездки представители фонда провели встречи с руководителями международных структур и ключевыми представителями частного сектора. На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества и расширения инвестиционных портфелей на глобальных рынках.

Одной из ключевых встреч стал диалог с соучредителем и председателем группы компаний CVC Ролли ван Рапардом. Стороны обменялись мнениями о текущем этапе долгосрочного сотрудничества и возможностях расширения инвестиционного портфеля фонда за счет различных классов активов.

Делегация также провела встречу с председателем Milken Institute Майклом Милкеном. На встрече стороны обсудили глобальные тенденции, влияющие на институциональных инвесторов, устойчивые инвестиционные практики и перспективные направления сотрудничества.

Кроме того, делегация фонда приняла участие в саммите "2025 Middle East & Africa", организованном Milken Institute в Абу-Даби. Заместитель исполнительного директора фонда Ровшан Джавадов выступил спикером на панели "Инвестиции и деловые связи между Азией и Ближним Востоком".