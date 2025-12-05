Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммите

    Финансы
    • 05 декабря, 2025
    • 18:11
    Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества и новые инвестиционные возможности.

    Как передает Report со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), делегация фонда во главе с исполнительным директором Исрафилом Мамедовым осуществила рабочий визит в Абу-Даби.

    В ходе поездки представители фонда провели встречи с руководителями международных структур и ключевыми представителями частного сектора. На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества и расширения инвестиционных портфелей на глобальных рынках.

    Одной из ключевых встреч стал диалог с соучредителем и председателем группы компаний CVC Ролли ван Рапардом. Стороны обменялись мнениями о текущем этапе долгосрочного сотрудничества и возможностях расширения инвестиционного портфеля фонда за счет различных классов активов.

    Делегация также провела встречу с председателем Milken Institute Майклом Милкеном. На встрече стороны обсудили глобальные тенденции, влияющие на институциональных инвесторов, устойчивые инвестиционные практики и перспективные направления сотрудничества.

    Кроме того, делегация фонда приняла участие в саммите "2025 Middle East & Africa", организованном Milken Institute в Абу-Даби. Заместитель исполнительного директора фонда Ровшан Джавадов выступил спикером на панели "Инвестиции и деловые связи между Азией и Ближним Востоком".

    ГНФАР Абу-Даби ОАЭ инвестиции
    Azərbaycan BƏƏ ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan and UAE discuss collaboration and investment prospects
    Лента новостей