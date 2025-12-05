İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakıda II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu keçiriləcək

    Biznes
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:37
    Bakıda II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu keçiriləcək

    Bu ilin dekabrın 23-də Bakıda II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi və Türkiyənin Ticarət Nazirliyinin dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) və Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunur.

    Tədbirdə hər iki ölkədən rəsmi şəxslərlə yanaşı, dövlət və özəl qurumların, işgüzar birliklər və palataların nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur.

    Forumda həmçinin regionlararası ticarətin təşviqi, enerji keçidi, dayanıqlı inkişaf və infrastruktur layihələri, ikitərəfli işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi və Dördüncü Sənaye İnqilabına həsr olunan panel sessiyaları keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, I Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu 2023-cü ilin dekabr ayında keçirilib.

    В Баку пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

