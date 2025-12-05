Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 18:13
    Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию

    Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на встрече с председателем правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

    Сулейманов поблагодарил Китай за финансовый вклад в деятельность по разминированию в Азербайджане и отметил, что этот шаг является показателем гуманитарной солидарности.

    Кроме того, посол была подробно проинформирована о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, и о деятельности по разминированию.

    Лу Мэй сказала, что сфера разминирования является важной частью всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Она также подчеркнула, что один из документов, подписанных во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года, касался сотрудничества в области гуманитарного разминирования, и нынешний взнос был сделан в рамках этого меморандума.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, включая возможности обмена опытом.

    Лу Мэй Вугар Сулейманов ANAMA Китай разминирование
    Фото
    Səfir: Çin Azərbaycanın minatəmizləmə səylərini dəstəkləyir
    Фото
    Ambassador: China supports Azerbaijan's demining efforts
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Moody`s: Существенных изменений в структуре банковской системы Азербайджана не ожидается

    Финансы
    18:27

    Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

    Другие страны
    18:26
    Фото
    Видео

    Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:25

    Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-4

    Здоровье
    18:13
    Фото

    Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию

    Внешняя политика
    18:11

    ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммите

    Финансы
    18:01

    Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭД

    Бизнес
    17:35

    ING пересмотрела прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Финансы
    Лента новостей