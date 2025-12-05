Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию

Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на встрече с председателем правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Сулейманов поблагодарил Китай за финансовый вклад в деятельность по разминированию в Азербайджане и отметил, что этот шаг является показателем гуманитарной солидарности.

Кроме того, посол была подробно проинформирована о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, и о деятельности по разминированию.

Лу Мэй сказала, что сфера разминирования является важной частью всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Она также подчеркнула, что один из документов, подписанных во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года, касался сотрудничества в области гуманитарного разминирования, и нынешний взнос был сделан в рамках этого меморандума.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, включая возможности обмена опытом.