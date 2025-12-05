Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 14:31
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единство между Европой и Соединенными Штатами является ключевым в поддержке Украины.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Макрон заявил журналистам во время визита в Китай.
При этом он добавил, что между Европой и США "нет никакого недоверия".
"Единство между Америкой и Европой по украинскому вопросу имеет важнейшее значение. И я повторяю снова и снова, мы должны работать вместе", - сказал он.
Он также добавил, что приветствует и поддерживает мирные усилия США, которые "нуждаются в Европе для руководства этими усилиями".
