Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единство между Европой и Соединенными Штатами является ключевым в поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Макрон заявил журналистам во время визита в Китай.

При этом он добавил, что между Европой и США "нет никакого недоверия".

"Единство между Америкой и Европой по украинскому вопросу имеет важнейшее значение. И я повторяю снова и снова, мы должны работать вместе", - сказал он.

Он также добавил, что приветствует и поддерживает мирные усилия США, которые "нуждаются в Европе для руководства этими усилиями".