İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:46
    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa və ABŞ-nin birliyinin Ukraynaya dəstək üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə E.Makron Çinə səfəri zamanı jurnalistlərə deyib.

    O həmçinin əlavə edib ki, Avropa və ABŞ-nin arasında "heç bir etimadsızlıq yoxdur":

    "Avropa və ABŞ-nin Ukrayna məsələsi ilə bağlı birliyi böyük əhəmiyyət daşıyır. Və mən bir daha vurğulayıram ki, biz birgə işləməliyik".

    Prezident qeyd edib ki, ABŞ-ın sülh təşəbbüslərini alqışlayır və dəstəkləyir, çünki bu "təşəbbüslərə rəhbərlik üçün Avropaya ehtiyac var".

    Avropa Emanuel Makron Çin
    Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе

    Son xəbərlər

    15:55
    Foto

    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    15:53

    DİN və AQTA birgə tədbir keçirib, 1 tondan artıq yararsız at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    15:51
    Foto

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    15:50

    "Fitch" "Cənub Qaz Dəhlizi"nin reytinqini "BBB-" səviyyəsində təsdiq edib

    Maliyyə
    15:46

    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Digər ölkələr
    15:46
    Foto

    III beynəlxalq konfrans çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:46

    Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    15:44

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    15:36
    Foto

    Bəxtiyar Vahabzadənin kitabı özbək dilində təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti