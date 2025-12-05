Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 15:46
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa və ABŞ-nin birliyinin Ukraynaya dəstək üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə E.Makron Çinə səfəri zamanı jurnalistlərə deyib.
O həmçinin əlavə edib ki, Avropa və ABŞ-nin arasında "heç bir etimadsızlıq yoxdur":
"Avropa və ABŞ-nin Ukrayna məsələsi ilə bağlı birliyi böyük əhəmiyyət daşıyır. Və mən bir daha vurğulayıram ki, biz birgə işləməliyik".
Prezident qeyd edib ki, ABŞ-ın sülh təşəbbüslərini alqışlayır və dəstəkləyir, çünki bu "təşəbbüslərə rəhbərlik üçün Avropaya ehtiyac var".
Son xəbərlər
15:55
Foto
Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edibEnergetika
15:53
DİN və AQTA birgə tədbir keçirib, 1 tondan artıq yararsız at əti aşkarlanıbHadisə
15:51
Foto
Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİBMədəniyyət siyasəti
15:50
"Fitch" "Cənub Qaz Dəhlizi"nin reytinqini "BBB-" səviyyəsində təsdiq edibMaliyyə
15:46
Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidirDigər ölkələr
15:46
Foto
III beynəlxalq konfrans çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
15:46
Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİBSağlamlıq
15:44
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyibİnfrastruktur
15:36
Foto