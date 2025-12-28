İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    DYP hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib: Yollarda ehtiyatlı olun!

    Ekologiya
    • 28 dekabr, 2025
    • 20:26
    DYP hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib: Yollarda ehtiyatlı olun!

    Respublikanın bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonlarında qarın yağması və hava temperaturunun aşağı düşməsi nəticəsində yol şəraiti mürəkkəbləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.

    İdarə xəbərdarlıq edib ki, axşam saatlarında temperaturun daha da enməsi səbəbindən yol örtüyündə gizli buzlaşma ehtimalı artır ki, bu da qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Hərəkət iştirakçılarının mənzil başına təhlükəsiz çatması üçün yol polisi əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparsa da, bəzi sürücülərin yola hazırlıqsız çıxması həm onların özləri, həm də digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükə yaradır.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi axşam saatlarında yol şəraitinin daha riskli olduğunu nəzərə alaraq sürücüləri səfərlərə çıxarkən axşam saatlarında yol şəraitinin daha təhlükəli olduğunu unutmamağa, qış mövsümünə uyğun təchiz edilməmiş, xüsusilə şinlərinin protektor hündürlüyü normadan az olan, işıqlandırma və isitmə sistemləri nasaz avtomobillərlə riskli istiqamətlər üzrə hərəkətdən çəkinməyə, körpülərdə, sərt döngələrdə, enişli-yoxuşlu və buzlaşmaya meyilli yol sahələrində axşam saatlarında daha yüksək diqqət və ehtiyat göstərməyə çağırır.

    Sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə isə gecə və axşam saatlarında mümkün qədər alternativ və daha təhlükəsiz marşrutlardan istifadə etmələri tövsiyə olunur.

    Son xəbərlər

    20:26

    DYP hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib: Yollarda ehtiyatlı olun!

    Ekologiya
    20:23

    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    Digər ölkələr
    20:07

    "Liverpul"un keçmiş futbolçusu həbs oluna bilər

    Futbol
    19:48

    Tramp BMT-ni sülhün qorunmasına kömək etmədiyinə görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    19:39

    Gecə bəzi ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    19:36

    FT: Zelenski Trampla görüşdə onu Rusiyaya təzyiqləri artırmağa inandırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:22

    Moldova Rusiyanı "Rus Evi" ilə bağlı razılaşmanı ləğv etdiyi barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    18:54

    KİV: Çin nüvə başlıqları istehsalı üzrə obyektləri sürətlə genişləndirir

    Digər ölkələr
    18:33

    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin miqrasiya paktının şərtlərinə əməl etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti