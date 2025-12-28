Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне ожидаемой гололедицы на дорогах

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения из-за ожидаемой гололедицы на дорогах в ряде горных и предгорных районов республики.

Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что на фоне дальнейшего понижения температуры в вечерние часы растет вероятность скрытого обледенения дорожного покрытия, а это значительно повышает риск ДТП.

"Несмотря на то, что сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме, неподготовленность некоторых водителей создает серьезную опасность как для них самих, так и для других участников движения.

Главное управление дорожной полиции, учитывая более сложные условия на дорогах в вечерние часы, призывает водителей воздержаться от поездок в опасных направлениях на автомобилях, не оборудованных в соответствии с требованиями зимнего сезона, в частности с высотой протектора шин меньше нормы, с неисправными приборами освещения и отопления, проявлять повышенную бдительность и осторожность на мостах, крутых поворотах, спусках-подъемах и участках дорог, склонных к обледенению.

Физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендуется по возможности использовать в ночное и вечернее время альтернативные и более безопасные маршруты", - указали в дорожной полиции.