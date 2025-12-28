İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 20:23
    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz İnstitutunun məlumatında deyilir.

    Dekabr ayına qədər Amerikanın yeganə esminesi "USS Paul Ignatius" Aralıq dənizində olub. ABŞ-nin 6-cı donanmasının məlumatına görə, bu ayın əvvəlində o, Atlantik okeanında Mərakeş Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə birgə təlimlərdə iştirak edib.

    Dekabrın 26-da isə esmines Nigeriyada İŞİD-in hədəflərinə qanadlı raket zərbələri endirib. Əvvəllər Aralıq dənizində yerləşdirilən gəmilər, o cümlədən "USS Gerald Ford" təyyarədaşıyan gəmisi və üç esmines, Amerika donanma qrupunu gücləndirmək üçün noyabr ayında Venesuelanın şimalına Karib dənizinə göndərilib. Bu qrup hazırda 11 döyüş gəmisindən ibarətdir.

    ABŞ Aralıq dənizi gəmi
    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    Son xəbərlər

    20:26

    DYP hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib: Yollarda ehtiyatlı olun!

    Ekologiya
    20:23

    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    Digər ölkələr
    20:07

    "Liverpul"un keçmiş futbolçusu həbs oluna bilər

    Futbol
    19:48

    Tramp BMT-ni sülhün qorunmasına kömək etmədiyinə görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    19:39

    Gecə bəzi ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    19:36

    FT: Zelenski Trampla görüşdə onu Rusiyaya təzyiqləri artırmağa inandırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:22

    Moldova Rusiyanı "Rus Evi" ilə bağlı razılaşmanı ləğv etdiyi barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    18:54

    KİV: Çin nüvə başlıqları istehsalı üzrə obyektləri sürətlə genişləndirir

    Digər ölkələr
    18:33

    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin miqrasiya paktının şərtlərinə əməl etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti