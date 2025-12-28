Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 19:52
    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    ВМС США на данный момент не располагают ни одним из боевых кораблей в акватории Средиземного моря.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных Военно-морского института США.

    До декабря в Средиземноморье находился единственный американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который на постоянной основе размещается на базе Рота в Испании. По данным 6-го оперативного флота США, в начале текущего месяца он участвовал в совместных учениях с ВМС Марокко уже в Атлантике.

    Как сообщали ВМС США, 26 декабря были нанесены удары крылатыми ракетами с борта эсминца по целям ИГИЛ в Нигерии.

    Находившиеся ранее в Средиземном море корабли, в том числе авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы для усиления американской корабельной группировки. На данный момент она состоит из 11 боевых кораблей.

    ВМС США Средиземное море
    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    Последние новости

    20:24

    Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

    Другие страны
    20:16

    На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица

    Экология
    20:07

    Экс-игроку "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

    Футбол
    19:52

    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    Другие страны
    19:46

    WSJ: Регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

    Здоровье
    19:23

    Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

    Другие страны
    19:05

    Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

    Другие страны
    18:49

    КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    18:33

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей