ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

ВМС США на данный момент не располагают ни одним из боевых кораблей в акватории Средиземного моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных Военно-морского института США.

До декабря в Средиземноморье находился единственный американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который на постоянной основе размещается на базе Рота в Испании. По данным 6-го оперативного флота США, в начале текущего месяца он участвовал в совместных учениях с ВМС Марокко уже в Атлантике.

Как сообщали ВМС США, 26 декабря были нанесены удары крылатыми ракетами с борта эсминца по целям ИГИЛ в Нигерии.

Находившиеся ранее в Средиземном море корабли, в том числе авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы для усиления американской корабельной группировки. На данный момент она состоит из 11 боевых кораблей.