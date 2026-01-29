Naxçıvanda Konstitusiya və Suverenlik irsinə həsr olunmuş kitab nəşr edilib
- 29 yanvar, 2026
- 12:11
Naxçıvanda "Konstitusiya, Suverenlik və yeni siyasi konfiqurasiya: tarixi irs, müasir çağırışlar, gələcəyə baxış" adlı kitab nəşr edilib.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilovun məsləhətçisi olduğu kitabın müəllifi Ali Məclisin sədr müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Arzu Abdullayevdir.
2025-ci il üçün elan olunan Konstitusiya və Suverenlik ilinə həsr edilən kitabın elmi redaktoru Milli Məclisin sədrinin müavini, professor Ziyafət Əsgərov, ön sözün müəllifi Milli Məclisi sədrinin müavini Musa Qasımlı, rəyçiləri isə AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev və AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, professor İlham Məmmədzadədir.
Kitabda müəllif xalqın milli ruhunun gücündən yaranmış konstitusiya, suverenlik və siyasi sistem quruculuğu salnaməsindən bəhs edir. Həmçinin, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan milli inkişaf strategiyasının real nəticələri olaraq, respublikada son 30 ildən artıq dövrdə həyata keçirilən düzgün iqtisadi-sosial, siyasi, hüquqi, xarici siyasətin təntənəsindən söhbət açılır. Müəllif Azərbaycanın çağdaş siyasi tarixinə yeni missiya ilə daxil olan İlham Əliyevin milli dövlət quruculuğu və siyasi idarəçiliyinin şərəfli mərhələsinin konseptual elmi və tarixi şərhini verir.
Kitab ön söz, giriş, üç fəsil və nəticədən ibarətdir.
"Azərbaycan Konstitusiyası: tarixi irsin, yeni çağırışların, strateji hədəflərin hüquqi tənzimlənməsi", "Suverenlik: Azərbaycanın bütövlük təsdiqi" və "Yeni siyasi konfiqurasiya: dayanıqlı inkişafın və milli birliyin etibarlı təməli" adlı üç fəsildə milli dövlətçilik ənənələrinin Konstitusiya anlayışından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində hüquqi dövlət quruculuğundan, Naxçıvandan başlanan hüquqi dövlətçilik yolundan, Prezident İlham Əliyevin suverenlik prioritetlərindən, yeni tarixi mərhələdə yeni siyasi konfiqurasiya, Heydər Əliyev siyasi arxitekturası, siyasi sistemin möhkəmlənməsi, tarixi ədalətin bərpası və IV Sənaye İnqilabı Dövrünün siyasi konsepsiyası və çağırışları kimi aktual mövzuları geniş araşdırır, bu tarixi-siyasi prosesin ilkin nəticələri barədə rəy bildirir.
"Konstitusiya, Suverenlik və yeni siyasi konfiqurasiya: tarixi irs, müasir çağırışlar, gələcəyə baxış" kitabı elm və təhsil ictimaiyyəti, tədqiqatçılar, politoloqlar, xüsusən də gənc nəsil üçün dəyərli vəsaitdir.