İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    AMFA: BOKT-larla bağlı hüquqi çərçivə qaneedicidir

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:11
    AMFA: BOKT-larla bağlı hüquqi çərçivə qaneedicidir

    Bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı hüquqi çərçivə "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyini qane edir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AMFA-nın icraçı direktoru Jalə Hacıyeva bildirib.

    "Son iki ildə baş vermiş dəyişikliklər müsbətdir. Xüsusilə mikromaliyyə modeli üzrə strateji çərçivənin təsdiqlənməsi sektorun yol xəritəsini təmin edir. Həmin yol xəritəsi üzrə planlaşdırılmış fəaliyyətlərin icrası, mikromaliyyə sektorunu yeni bir mərhələyə gətirib çıxaracaq. Beləliklə, mikromaliyyə təşkilatları öz müştərilərinə daha innovativ məhsullar təqdim etməkdə maraqlı olacaqlar. Bu strateji sənəd onları bir növ həmin yolda dəstəkləyəcək", - deyə o qeyd edib.

    J.Hacıyevanın sözlərinə görə, bu gün əsas prioritet yerli valyutada maliyyə resurslarının cəlb edilməsidir: "Çünki yeni xidmətlər göstərmək, xidmət çeşidini artırmaq, ümumiyyətlə yeni qaydalara uyğunlaşmaq üçün xərclər artır. Yaranmış xərcləri qazanc hesabına qarşılamaq üçün isə təşkilatlar portfellərini böyütmək məcburiyyətində qalırlar. Bu baxımdan da BOKT-ların inkişafı yerli valyutada maliyyə resurslarının cəlb olunması ilə çox sıx bağlıdır. Bu gün beynəlxalq maliyyə bazarından cəlb edilən maliyyə resursları dollarda və yaxud avroda olduğu üçün hedc xərcləri yaradır və bu da BOKT-ları digər maliyyə qurumları ilə rəqabətdə bir az geri salır. Ona görə də bugünkü gün prioritet xarici investorların deyil, yerli investorların cəlb edilməsidir".

    Bundan başqa, icraçı direktor qeyd edib ki, BOKT-ların rəqəmsal keçidini dəstəkləyən bir çox qaydalar təsdiq olunub: "Artıq İT auditi tələb olunur, kibertəhlükəsizlik qaydaları, risklərin idarə edilməsi ilə bağlı qaydalar nəticə etibarilə onların daha təhlükəsiz və əlçatan maliyyə xidmətlərinin mobil tətbiq üzərindən həyata keçirilməsi üçün addımlardır. Bu gün bir çox BOKT-larda mobil tətbiqlər istifadə olunur. Bu xidmətlərin daha təhlükəsiz və əlçatan olması üçün "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Çünki uyğunlaşdırma qaydaları təsdiq edildikcə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması zəruri olur".

    Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası bank olmayan kredit təşkilatları

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti