İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində bələdiyyələrin fəaliyyəti gücləndiriləcək

    İnfrastruktur
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:11
    Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində bələdiyyələrin fəaliyyəti gücləndiriləcək

    Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin fəaliyyətinə metodiki nəzarətin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestrinin İdarə Heyətinin sədri Nigar Alimova mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bəzi hallarda torpaq sahələrinin qeyri-qanuni şəkildə bölünməsi və təyinatının dəyişdirilməsi halları müşahidə olunur ki, bu da gələcəkdə sənədləşmə və qeydiyyat problemləri yaradır.

    Sədr bildirib ki, qurum bələdiyyələrə birbaşa inzibati müdaxilə etməyəcək, lakin metodiki nəzarət və tövsiyə mexanizmləri vasitəsilə torpaq idarəçiliyində vahid yanaşmanın formalaşdırılmasına çalışacaq: "Sənədsiz və özbaşına tikililərin əhəmiyyətli hissəsi kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda, eləcə də mühafizə zonalarında – yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin, qaz və neft kəmərlərinin, dəmir yollarının və su kanallarının yaxınlığında inşa edilib. Bu cür tikililər qanunvericiliyə uyğun olaraq daşınmaz əmlak kimi qeydiyyata alına bilmir və onların elektrik, su və qaz kimi kommunal xidmətlərlə təmin olunması da mümkün deyil".

    O əlavə edib ki, torpaqların təyinatının pozulması aqrar sahəyə də mənfi təsir göstərir: "Bu, kənd təsərrüfatı torpaqlarının dövriyyədən çıxmasına səbəb olur. Bu istiqamətdə monitorinqlər və təhlillər aparılır".

    Nigar Alimova torpaq münasibətləri Bələdiyyə

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti