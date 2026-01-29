İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Premyer Liqasında XVIII turun təyinatları bəlli olub

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:06
    Azərbaycan Premyer Liqasında XVIII turun təyinatları bəlli olub

    Misli Premyer Liqasında XVIII turun təyinatları bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Turun prinsipiallıq vəd edən "Zirə" – "Sabah" görüşünü Kamal Umudlu, "Qarabağ" – "Turan Tovuz" matçını Elçin Məsiyev idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVIII tur

    30 yanvar

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    31 yanvar

    14:30. "Kəpəz" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Kamran Əliyev.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Zirə" – "Sabah"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    1 fevral

    16:00. "Araz - Naxçıvan" – "Neftçi"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zeynal Zeynalov, Şirmamed Mamedov, Alik Yunusov.

    VAR: Vüqar Həsənli.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

