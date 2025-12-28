Moldova Rusiyanı "Rus Evi" ilə bağlı razılaşmanı ləğv etdiyi barədə xəbərdar edib
- 28 dekabr, 2025
- 19:22
Moldova hakimiyyəti Rusiyanı "Rus Evi"nin, Kişinyovdakı "Rusiya Elm və Mədəniyyət Mərkəzi"nin fəaliyyət göstərdiyi hökumətlərarası sazişin denonsasiyası barədə xəbərdar edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mixay Popşoy məlumat verib.
"Rusiya tərəfi artıq məlumatlandırılıb və yayda, çox güman ki, iyunun sonu - iyulun əvvəlində, hazırkı sazişin müddəalarının müddəti bitəndə onun müddəti uzadılmayacaq, bu da sənədin hüquqi qüvvəsinin başa çatması demək olacaq. Bu müddət başa çatdıqdan sonra mərkəzin Moldova Respublikasında fəaliyyət göstərməsi üçün qanuni əsasları olmayacaq", - Popşoy bildirib.
O əlavə edib ki, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Rusiya tərəfi bu müddəalara əməl etməlidir.