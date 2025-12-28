Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал "Русский дом" - Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава молдовского МИД Михай Попшой.

"Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова", - сказал Попшой.

Он добавил, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдовы с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого межправосоглашения.