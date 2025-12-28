İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Gecə bəzi ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    • 28 dekabr, 2025
    • 19:39
    Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilir ki, dekabrın 29-da gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

