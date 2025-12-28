На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица

В ряде регионов Азербайджана в ночь на понедельник на дорогах ожидается гололедица.

Об этом Report сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, 29 декабря ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманом дальность видимости на автомагистралях сократится до 500-1000 м.