На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица
Экология
- 28 декабря, 2025
- 20:16
В ряде регионов Азербайджана в ночь на понедельник на дорогах ожидается гололедица.
Об этом Report сообщила Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно информации, 29 декабря ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманом дальность видимости на автомагистралях сократится до 500-1000 м.
