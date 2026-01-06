Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    06 января, 2026
    18:55
    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам Хезболлах в Ливане

    Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    По данным ЦАХАЛ, целью атаки являлась ликвидация группы участников вооруженных формирований организации "Хезболлах".

    "В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам движения в районе Хербет-Селем на юге Ливана", - говорится в заявлении.

    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

