Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане
- 06 января, 2026
- 18:55
Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По данным ЦАХАЛ, целью атаки являлась ликвидация группы участников вооруженных формирований организации "Хезболлах".
"В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам движения в районе Хербет-Селем на юге Ливана", - говорится в заявлении.
