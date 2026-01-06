Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным ЦАХАЛ, целью атаки являлась ликвидация группы участников вооруженных формирований организации "Хезболлах".

"В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам движения в районе Хербет-Селем на юге Ливана", - говорится в заявлении.