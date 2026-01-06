İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:05
    İsrail hərbçiləri Livana yenidən zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    IDF-nin məlumatına görə, hücumun məqsədi "Hizbullah"ın silahlı birləşmələrinin bir qrup üzvünün məhv edilməsi olub.

    "Hizbullah"ın atəşkəs razılaşmasını davamlı şəkildə pozmasına cavab olaraq İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubundakı Herbet-Selem rayonunda hərəkatın terrorçularına zərbə endirib", - məlumatda deyilir.

    İsrail Livan zərbə
    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

