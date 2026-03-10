Premyer Liqa: Lider "Sabah" "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 10 mart, 2026
- 09:12
Misli Premyer Liqasında XXIII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, sonuncu matçda lider "Sabah" doğma meydanda "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Bank Respublika Arena"da, saat 19:15-də start götürəcək.
"Sabah" 53 xalla turnir cədvəlində vahid liderdir. "Qəbələ" 16 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Karvan-Yevlax" "Sumqayıt"la (1:1), "Şamaxı" "İmişli" (0:0) ilə, "Zirə" "Kəpəz"lə (2:2) heç-heçə edib. "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı altı cavabsız qolla üstələyibsə, "Turan Tovuz" "Neftçi"ni minimal hesabla məğlub edib - 1:0.
