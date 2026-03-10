İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 09:12
    Premyer Liqa: Lider Sabah Qəbələ ilə qarşılaşacaq

    Misli Premyer Liqasında XXIII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, sonuncu matçda lider "Sabah" doğma meydanda "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Bank Respublika Arena"da, saat 19:15-də start götürəcək.

    "Sabah" 53 xalla turnir cədvəlində vahid liderdir. "Qəbələ" 16 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Karvan-Yevlax" "Sumqayıt"la (1:1), "Şamaxı" "İmişli" (0:0) ilə, "Zirə" "Kəpəz"lə (2:2) heç-heçə edib. "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı altı cavabsız qolla üstələyibsə, "Turan Tovuz" "Neftçi"ni minimal hesabla məğlub edib - 1:0.

    Misli Premyer Liqası XXIII tur Sabah - Qəbələ

    Son xəbərlər

    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    09:48

    FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıb

    Fərdi
    09:39

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilir

    Digər ölkələr
    09:30

    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib

    Daxili siyasət
    09:28

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    09:19

    Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:19
    Foto

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    Xarici siyasət
    09:18

    Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olub

    Fərdi
    09:15

    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti